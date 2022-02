Brasil x Holanda: onde assistir, horário, palpites e escalações

Começa nesta quarta-feira (16) a primeira competição da Seleção brasileira feminina na temporada de 2022. Pelo Torneio Internacional da França, a equipe enfrenta a Holanda às 15 horas (de Brasília), no Estádio Michel D’Ornano, em Caen. O torneio é preparatório para a Copa América deste ano, competição que vale vaga na Copa do Mundo.

Na última vez em que atuou, a seleção canarinha empatou com a Austrália (2 a 2), em 2021. Então, este pode ser considerado o primeiro grande teste do time no ano. Para a competição, a equipe terá desfalques importantes: Bia Zaneratto e Julia Bianchi (Palmeiras) se recuperam da Covid-19. Assim, Pia Sundhage convocou Ludmilla (Atlético de Madrid), Ana Vitória (Benfica) e Lauren (Madrid CFF).

Na última coletiva de imprensa antes do jogo, a técnica falou do estilo de jogo das adversárias e sobre o que espera das comandadas.

"Primeiramente, eu acho que o jogo diante da Holanda nos Jogos Olímpicos é um dos nossos melhores jogos na competição. Eu tenho muito respeito pelo estilo de jogo e o novo técnico delas. Vai ser muito interessante ver se elas irão manter aquele estilo de jogo, ainda mais agora com novas jogadoras na Seleção", avaliou.

O último encontro entre as equipes foi nos Jogos de Tóquio, quando empataram em 3 a 3. Atuais vice-campeãs do mundo e campeãs eurpeias, as holandesas tem como destaques a atacante Vivianne Miedema (Arsenal) e da meia-atacante Lieke Martens (Barcelona), que concorreram ao prêmio de melhores jogadoras do mundo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lelê; Tamires, Daiane, Tainara, Antônia; Ary, Angelina, Duda, Kerolin; Debinha e Marta. Técnica: Pia Sundhage

Holanda: Geurts (van Veenendaal); van Diemen, Stefanie van der Gragt, Casparij, Levels; Groenen, Pelova, van Dooren, Lieke Martens; Kalma e Miedema. Técnico: Mark Parsons.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Holanda

Data e hora: 16/2, às 15 horas (de Brasília)

Local: Estádio Michel D’Ornano, em Caen (FRA)

