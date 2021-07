Brasil x França no handebol masculino das Olimpíadas; veja horário, onde assistir e convocados

A seleção brasileira de handebol masculino joga sua segunda partida na noite deste domingo (25), às 21h pelo horário de Brasília. O Brasil encara a França pela fase de grupos da competição nas Olimpíadas de Tóquio.

No primeiro jogo, na última sexta-feira (23), contra a Noruega, o Brasil acabou perdendo a partida com o placar de 27 a 24. O Brasil chegou a abrir três gols de vantagem sobre os adversários no início do primeiro tempo. Os noruegueses conseguiram diminuir a diferença e a etapa terminou 13 a 12.

Onde Assistir

As transmissões das Olimpíadas de Tóquio poderão ser acompanhadas pelos canais do Grupo Globo. A TV Globo exibirá mais de 200 horas de programação ao vivo.

O conteúdo também estará aberto no GE e no Globoplay. O SporTV terá quatro canais destinados à cobertura das competições, com mais de 840 horas de transmissão.

Convocados

Em Tóquio, a seleção brasileira masculina conta com os pontas Guilherme Torriani, Felipe Borges, Rudolph Hackbarth e Fábio Chiuffa; os goleiros Rangel da Rosa e Leonardo Terçario; os pivôs Rogério Moraes e Vinícius Teixeira.

Além disso, também participam os laterais Thiago Ponciano, Leonardo Dutra, Thiago Petrus, Haniel Langaro, Gustavo Rodrigues e José Guilherme Toledo, e o o central João Pedro da Silva.

Próximos jogos do handebol masculino

Brasil x França: domingo (25), às 21h (horário de Brasília)

domingo (25), às 21h (horário de Brasília) Brasil x Espanha: quarta-feira (28), às 7h30 (horário de Brasília)

quarta-feira (28), às 7h30 (horário de Brasília) Argentina x Brasil: quinta-feira (29), às 21h (horário de Brasília)

quinta-feira (29), às 21h (horário de Brasília) Alemanha x Brasil: domingo (1), às 7h30 (horário de Brasília)

Handebol nas Olimpíadas

A primeira fase conta com 12 seleções divididas em dois grupos de seis times. Ao todo, serão cinco rodadas de enfrentamento dentro de cada grupo. Os primeiros quatro colocados de cada chave avançam para as quartas-de-final, que irá iniciar já no dia 2 de agosto. Já a semi-final acontece no dia 5 de agosto.

O grupo A conta com França, Noruega, Alemanha, Espanha, Argentina e Brasil. Já o grupo B tem Dinamarca, Egito, Suécia, Bahrein, Portugal e Japão.

