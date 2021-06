Brasil x EUA: confira horário e onde assistir a final da Liga das Nações de Vôlei feminina

Atual vice-campeã, a Seleção Brasileira feminina de vôlei vai buscar o título inédito da Liga das Nações contra os Estados Unidos nesta sexta (25), em Rimini, na Itália. A final, às 14h, será uma reedição do confronto de 2019, quando na ocasião as norte-americanas levantaram a taça com vitória no tie-break (20/25, 22/25, 25/15, 25/21 e 15/13).

Antes, às 11h, Japão e Turquia fazem confronto pelo terceiro lugar. Na semifinal, o Brasil venceu as japonesas por 3 sets a 1.

Transmissão

A partida será transmitida pelo canai SporTV 2.

Retrospecto

Os Estados Unidos têm sido a pedra no sapato das brasileiras na competição e se classificaram com a melhor campanha. O Brasil chegou à semifinal com o 2º lugar, após 13 vitórias e duas derrotas - uma para o EUA e a outra para a China.

A equipe é a atual vice-campeã da Liga das Nações. Em 2019 perdeu justamente para os Estados Unidos na final.

Estratégia

Contra o Japão, a Seleção começou a partida com Macris, Tandara, Bia, Carol Gattaz, Gabi, Fernanda Garay e Camila Brait, e contou com atletas que saíram do banco, como Roberta, Rosamaria e Natália, para superar as rivais.

"As jogadoras que vieram do banco entraram muito bem e isso mostra a força do nosso time. Elas entraram com muita energia e nos ajudaram a virar o jogo em muitos momentos", disse a ponteira Gabi, com 18 pontos no duelo. Tandara, com 23, foi a maior pontuadora da partida.

Assim, a comissão técnica ganha opções e pode mudar a formação a depender do cenário do confronto com o EUA. Há muita expectativa pelo desempenho. A ponteira é uma das lideranças da equipe e ficou fora dos primeiros jogos na Liga das Nações devido à lesão.

Brasil x Estados Unidos

Competição: final da Liga das Nações feminina

Local: Rimini, na Itália

Horário: 14h (de Brasília) desta sexta-feira (25)