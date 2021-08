Brasil x Espanha: horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil vai em busca do bi-campeonato olímpico no futebol masculino ao entrar em campo neste sábado (7), às 8h30 contra a Espanha, no Estádio Yokohama, no Japão. O duelo marca o encontro de dois campeões olímpicos na modalidade, a Seleção Brasileira campeã no Rio-2016 e a espanhola em Barcelona-1992. O confronto terá transmissão da TV Globo (Verdes Mares) e do SporTV.

Invicta nas Olimpíadas, com três vitórias e dois empates, a Seleção Brasileira manteve a base durante toda a competição e deve contar com força máxima na final. O Brasil conta com o artilheiro do torneio: Richarlison, com cinco gols.

A seleção espanhola venceu um jogo e empatou outros dois para avançar ao mata-mata na primeira posição do Grupo C. Goleou a Costa do Marfim por 5 a 2 nas quartas e venceu o Japão por 1 a 0 na semifinal.

Campanha do Brasil:

1ª Fase

Brasil 4x2 Alemanha

Brasil 0x0 Costa do Marfim

Arábia Saudita 1x3 Brasil



Quarta de Final

Brasil 1x0 Egito

Semifinal

México 0x0 Brasil (1x4 nos pênaltis)

Campanha da Espanha



1ª Fase

Egito 0x0 Espanha

Austrália 0x1 Espanha

Espanha 1x1 Argentina

Quarta de Final

Espanha 5x2 Costa do Marfim

Semifinal

Japão 0x1 Espanha

Ficha técnica

Local: Estádio de Saitama, em Saitama (Japão)

Data e horário: (07/08), às 8h30 (de Brasília)

Transmissão: Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Árbitro: Chris Beath (Austrália)

Brasil

Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Claudinho e Antony; Matheus Cunha e Richarlison. Técnico: André Jardine

Espanha

Unai Simón; Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres e Cucurella; Zubimendi, Merino e Pedri; Olmo, Oyarzabal e Rafa Mir. Técnico: Luis de La Fuente