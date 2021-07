Brasil x Egito: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo neste sábado (31), às 07h, contra o Egito, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece no Estádio de Saitama, em Saitama, no Japão. O Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV) transmite a partida ao vivo.

Palpites

inter@

Para a partida, o técnico André Jardine terá o retorno de Douglas Luiz. O meio-campista cumpriu suspensão e desfalcou o Brasil diante da Arábia Saudita.

Caminho das equipes até às quartas de final

O Brasil chega para o mata-mata dos Jogos Olímpicos de Tóquio invicto. Em três partidas disputadas, a equipe brasileira conquistou duas vitórias e um empate, além de ter marcado sete gols e sofrido apenas três. Encerrou a fase de grupos na 1ª colocação do Grupo F, com 7 pontos.

A seleção egípcia, por sua vez, encerrou a fase de grupos na 2ª colocação do Grupo C, com 4 pontos, desbancando Argentina e Austrália. O Egito somou uma vitória, um empate e uma derrota, em três partidas.

Ficha técnica | veja onde assistir, horário e escalação

Brasil x Egito - Quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Local: Estádio de Saitama, em Saitama (JAP)

Horário: 07h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Provável escalação ( Brasil ): Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Claudinho e Antony; Matheus Cunha e Richarlison. Técnico : André Jardine.

): Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Claudinho e Antony; Matheus Cunha e Richarlison. : André Jardine. Provável escalação (Egito): El Shenawy; Galal, Hegazi e Hamdy; El Eraki, Mohamed, Tawfik, Sobhi e El Fotouh; Mohsen e Rayan. Técnico: Shawky Gharib.