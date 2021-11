Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias: confira tudo ao vivo

A Seleção Brasileira tem um novo desafio pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira (11): enfrenta a Colômbia, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 13ª rodada, para defender a liderança.

A equipe do técnico Tite está com a vaga encaminhada para o Mundial do Catar. Com 31 pontos, mantém a invencibilidade no evento classificatório e precisa de apenas uma vitóira para se firmar na Copa. Em 11 partidas, venceu 10, somando um único empate, justamente frente ao time colombiano: 0 x 0 em Barranquilla.

Brasil x Colômbia ao vivo: