Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira tem um novo desafio pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira (11): enfrenta a Colômbia, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 13ª rodada, para defender a liderança.

A equipe do técnico Tite está com a vaga encaminhada para o Mundial do Catar. Com 31 pontos, mantém a invencibilidade no evento classificatório e precisa de apenas uma vitóira para se firmar na Copa. Em 11 partidas, venceu 10, somando um único empate, justamente frente ao time colombiano: 0 x 0 em Barranquilla.

Já a equipe do atacante Falcão Garcia tem 16, ocupando a 4ª posição. No momemnto, a mesma pontuação do Uruguai, mas a vantagem no saldo de gols: 0 contra -3. E essa colocação permite a classificação direta para a fase de grupos da Copa.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela Rede Globo (TV Verdes Mares) e SporTV, com tempo real do Diário do Nordeste.

Palpites para Brasil x Colômbia

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Neymar, Raphinha e Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

Colômbia: Ospina; Muñoz, Sánchez, Lucumi e Tesillo; Barrios, Yairo, Cuadrado, Luis Díaz e James Rodríguez; Zapata. Técnico: Reinaldo Rueda.

Brasil x Colômbia

Onde: Neo Química Arena, em São Paulo-SP.

Data: 11/11, às 21h30.

Árbitro: Roberto Tobar (CHI).

Assistentes: Christian Schiermann (CHI) e Claudio Rios (CHI).