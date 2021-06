Brasil x Colômbia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Única equipe 100% na Copa América, a Seleção Brasileira encara nesta quarta-feira (23) a Colômbia, às 21h, no estádio Nilton Santos (Engenhão), pela terceira rodada da competição continental. O duelo é válido pela 4ª rodada do Grupo B.

Com sete gols marcados nas duas primeiras partidas, a equipe do técnico Tite também comemora o desempenho da defesa, que ainda não foi vazada no torneio - goleou Venezuela (3x0) e Peru (4x0). Desde o início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em outubro do ano passado, o time brasileiro sofreu apenas dois gols em oito jogos.

Os resultados garantiram a classificação antecipada do Brasil às quartas de final da Copa América. Já a Colômbia somou quatro pontos em três jogos e ainda não assegurou a vaga. A última vez que os times se enfrentaram foi durante amistoso em 2019. Na ocasião, Casemiro e Neymar marcaram para o Brasil, enquanto Muriel balançou as redes duas vezes no 2x2.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida pelos canais SBT e ESPN Brasil, com tempo real do Diário do Nordeste.

Escalação

Brasil: Weverton; Marquinhos, Thiago Silva, Danilo e Lodi; Fabinho, Casemiro e Everton Ribeiro; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.

Técnico: Tite

Colômbia: Ospina; Sánchez, Mina, Medina e Tesillo; Cuéllar, Uribe e Barrios; Luis Díaz, Cuadrado e Borja.

Técnico: Rueda

Estratégias

Com a vaga assegurada na Copa América, o Brasil deve rodar o elenco em período de testes da comissão técnica. Uma das principais mudanças é a escolha pelo goleiro Weverton, do Palmeiras, como titular.

"Nosso diferencial está sendo a preparação de todos os jogadores. É muito difícil em algumas posições dizer quem é o titular absoluto. Todos aqui se sentem titulares. O Tite passa que somos todos importantes, temos que estar preparados", disse o lateral esquerdo Alex Sandro, da Juventus-ITA.

No lado colombiano, as mudanças serão no esquema tático, com uso do 4-3-3. O time deve vir com mais volantes no meio para dificultar o estilo de jogo dos donos da casa.

"Uma das coisas que o Brasil faz bem é mexer com a bola, estar com ela. Precisamos mantê-la e, assim, vamos minimizar as possibilidades de ataque deles e reagir com ordem e inteligência, para reduzir os espaços", explicou Rueda.

Brasil x Colômbia

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h (de Brasília) desta quarta-feira (23)

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)