Brasil x China na Liga das Nações de vôlei masculino: veja horário, onde assistir e escalações

Depois de sofrer a primeira derrota na Liga das Nações diante dos Estados Unidos, o Brasil encara a China neste domingo (12). A seleção de vôlei masculino entra em quadra às 10h (de Brasília). O ginásio Nilson Nelson recebe o duelo com a equipe chinesa. Será o último confronto da amarelinha nesta primeira etapa.

A equipe de Renan Dal Zotto venceu a Austrália e a Eslovênia, mas conheceu a primeira derrota no torneio após perder para os EUA neste sábado. Os americanos venceram por 3 sets a 1. O Brasil defende o título e vai em busca do bicampeonato do torneio.

A equipe chinesa busca a primeira vitória. A seleção vem de derrotas para o Irã, Japão e para a Eslovênia. Mas deve dar trabalho aos brasileiros. Um dos destaques da equipe é Zhang Jingyin.



ONDE ASSISTIR

Rede Globo e SporTV

PROVÁVEIS TIMES:

Brasil: Bruninho e Cachopa (levantadores), Franco e Alan (opostos), Isac, Lucão, Flávio e Leandro Aracaju (centrais), Rodriguinho, Vaccari e Adriano (ponteiros), Thales e Maique (líberos). Victor Birigui substitui Lucarelli. Técnico: Renan Dal Zotto.

China: Bian, Zhang, Peng, Chunlong, Dawei (centrais), Dai, Zhi (ponteiros), Weijun, Jianjun, Ping, Qiong, Jiang, (oposto), Shuai, Jingtao, Li (levantadores), Ren Qi, Ding, Jiahao e Tingwei (líberos). Técnico: Sheng Wu

FICHA TÉCNICA

Brasil x China

Data e hora: 12/06, às 10h (de Brasília)

Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)

