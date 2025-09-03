Diário do Nordeste
Brasil x Chile: pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, Seleção Brasileira faz último jogo em casa nas Eliminatórias

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2026 e enfrenta o Chile no Maracanã
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (4), contra o Chile, às 21h30, no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) pela penúltima rodada das  Eliminatórias Sul-Americanas.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

Globo, Sportv,  GE TV no YouTube

DESPEDIDA NO MARACA

Com a classificação para a Copa do Mundo garantida, a Seleção Brasileira se despede do torcedor nestas Eliminatórias no Maracanã.

O técnico Carlo Ancelotti treinará pela 1ª vez no Maracanã e exaltou a experiência que terá.

Para mim é uma experiência nova, muito bonita, minha primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial. Uma nova experiência que sempre terei nas minhas recordações. O jogo... eu espero o máximo, que a equipe jogue bem, tome confiança e que tenha uma boa atitude e intensidade no jogo. É o caminho que queremos correr até o Mundial.”
Carlos Ancelotti
Técnico da Seleção Brasileira

Legenda: Carlo Ancelotti fará seu primeiro jogo no Maracanã na carreira
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Testes

Além do jogo contra o Chile, no Maracanã, o Brasil enfrenta o Bolívia no dia 9, em El Alto, pela última rodada. 

Ancelotti afirma que quer utilizar esta Data FIFA para testar novos atletas e elogiou o desempenho dos novatos nos treinamentos.

“Aproveito para passar tempo com quem conheço menos, falar com eles para tentar conhecer um pouco mais as pessoas. É um ambiente muito positivo, e estou muito contente com esse ambiente. Nessa convocação, temos jogadores novos e estou contente com eles, trabalham bem, estão focados no trabalho. É um ambiente positivo. A ideia é ser capaz de ter esse ambiente até a Copa do Mundo.”

Novidades

Com uma convocação com 9 novidades, Ancelotti deve escalar muitas caras novas no time titular: os laterais Wesley e Douglas Santos, o zagueiro Gabriel Magalhães e os atacantes Estêvão e João Pedro. Nomes como Neymar e Vini Jr. não foram convocados por Carlo Ancelotti.

Chile Eliminado

Se o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo com a 3ª colocação com 25 pontos, o Chile já está eliminado da disputa. Na última colocação com apenas 10, o time só cumprirá tabela.

Para o jogo, o zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, e o atacante Bruno Barticciotto apresentaram lesões musculares e, por isso, desfalcam La Roja. Eles estão sendo preparados para atuarem contra o Uruguai, no dia 9.

Prováveis escalações

Brasil

Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estevão, João Pedro, Raphinha e Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti

Chile

Vigoroux (Gillier); González (Román), Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Echeverría, Pizarro, Suazo e Assadi; Cepeda e Aravena (Brereton) Técnico: Nicolás Córdova

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

