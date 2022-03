Brasil x Chile: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta quinta-feira (24), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2022. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, que deve receber um grande público, acima de 50 mil pessoas.

Líder da competição sul-americana, com 39 pontos em 15 partidas, o Brasil já está garantido na Copa do Mundo do Catar. A Seleção Brasileira tem 5 pontos de vantagem para a Argentina, vice-líder.

Como chegam

Para o técnico Tite, os duelos finais das Eliminatorias servem como preparação para o Mundial, como o duelo de hoje contra os chilenos e na última rodada no dia 29, diante dos bolivianos, em La Paz.

Em relação à equipe que goleou o Paraguai por 4 a 0 na rodada anterior das eliminatórias, no Mineirão, em fevereiro, são sete novidades: Alisson no gol, Danilo e Arana nas laterais, Casemiro e Fred no meio-campo e Antony e Neymar no ataque.

O técnico Tite falou sobre a responsabilidade de honrar a camisa da Seleção Brasileira e citou Neymar.

"Do processo de jogar sob a pressão que temos conosco de fazer o nosso melhor. Nisso está inserido o Neymar? Claro, mas estão inseridos todos os jogadores. Nisso está inserido o mais jovem também, que fica com a pressão de executar. Talvez a expectativa do grande nome, do grande astro, do Neymar fique em evidência. Mas todos têm pressão", disse o treinador do Brasil.

Legenda: O técnico Tite deve escalar a Seleção Brasileira com novidades para o jogo no Maracanã Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A formação inicial da Seleção Brasileira foi testada por Tite no treino da última quarta-feira: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony, Neymar e Vinícius Júnior.

Os chilenos, por sua vez, jogam suas últimas chances por vaga na Copa. Para isso, vitória contra o Brasil é fundamental, para o sonho da vaga no Mundial siga vivo. Atualmente, a equipe figura na 6ª colocação, com 19 pontos.

A La Roja precisa torcer contra o Uruguai (4º com 22 pontos) e Peru (5º com 21) para ainda ter chances na última rodada. Uma derrota contra o Brasil elimina qualquer chance do Chile ir à Copa no Catar.

“Para vencer um rival como o Brasil, devemos fazer um grande jogo, minimizar os erros e aproveitar as chances de gol que tivermos. Sabemos que não podemos fazer um jogo tímido pela necessidade que temos", ”, disse Martín Lasarte em entrevista coletiva na última terça-feira.

Prováveis Escalações

Brasil:

Éderson; Daniel Alves, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Telles; Bruno Guimarães, Fred e Philippe Coutinho; Raphinha, Antony e Matheus Cunha. Técnico: Tite.

Chile:

Cláudio Bravo; Medel, Paulo Díaz e Valber Huerta; Aránguiz, Pulgar, Arturo Vidal, Isla e Suazo; Alexis Sánchez e Eduardo Vargas.. Técnico: Martín Lasarte.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Brasil x Chile - 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 24/03/2022 (quinta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Dario Herrera

Assistentes: Gabriel Chade e Facundo Rodrigues

Transmissão: TV Globo e Sportv