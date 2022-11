Brasil x Canadá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As seleções femininas de Brasil e Canadá fazem novo amistoso nesta terça-feira (15). As equipes se enfrentam às 15h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. No primeiro duelo, as visitantes venceram por 2 a 1.

Sob comando de Pia Sundhage, as jogadoras brasileiras entram em campo para o útlimo compromisso da seleção na temporada. O grupo vem se preparando para a Copa do Mundo de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Diante das canadenses, a técnica enfatiza a necessidade de seguir testando o grupo.

"Primeiramente, nós tentaremos coisas diferentes, isso significa que se você olhar para o treino teremos diferentes jogadoras em diferentes posições. O que será interessante vai ser observar se jogaremos mais abertas para o lado direto ou esquerdo e quem estará jogando aberta. Outra coisa é que temos 23 atletas e gostaríamos de testá-las. Essa ainda não é a Copa do Mundo, mas é a caminhada para o Mundial e essa é a hora pra gente fazer certas mudanças e amanhã será mais um dia", disse a treinadora.

O Canadá venceu o Brasil no primeiro amistoso, na Vila Belmiro, e encerrou uma sequência de dez vitórias da equipe diante de seleções de outros continentes. Agora, as canadenses vão em busca do sexto triunfo consecutivo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lorena; Bruninha, Tainara, Kathellen e Tamires; Adriana (Duda Francelino), Ary Borges e Kerolin; Geyse, Debinha e Bia Zaneratto. Técnico: Pia Sundhage.

Canadá: Sheridan; St-Georges, Buchanan, Zadorsky e Carle; Julia Grosso, Fleming e Sinclair; Leon, Prince e Huitema. Técnica: Bev Priestman.

FICHA TÉCNICA:

Brasil x Canadá

Data e hora: 15/11, às 15h15 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

