Brasil x Canadá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na tarde desta terça-feira, (14), a seleção brasileira feminina recebe o Canadá em amistoso visando a Copa do Mundo feminina de 2023. A equipe brasileira não terá Duda Sampaio à dispoisção, pois foi desconvocada devido a uma lesão sofrida pela a atleta e o Canadá chega sem desfalques para o jogo.

No primeiro jogo entre as equipes as meninas do Brasil saíram de campo derrotadas por 2 a 1 e tentam a revanche neste jogo de amnhã.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lorena; Fê Palermo, Lauren, Tainara e Tamires (Antonia); Ary Borges; Kerolin, Adriana, Debinha e Ludmila; Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage

Canadá: Sheridan; St. Georges, Buchanan, Zadorsky e Lawrence; Fleming e Grosso; Leon, Sinclair e Prince; Viens. Técnica: Beverly Priestman

BRASIL X CANADÁ | FICHA TÉCNICA

Horário: 15h15

Data: 15/11/2022

Local: Neo Química Arena (SP)