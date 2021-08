Brasil x Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo terá público em São Paulo

O Brasil vai enfrentar a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo com a presença de público. Segundo o secretário de Esporte de São Paulo, Aildo Ferreira, será autorizada a presença de 12 mil pessoas na Neo Química Arena. O confronto está marcado no estádio do Corinthians para o dia 5 de setembro.

Brasil x Argentina

Na tabela, três dias antes, a Seleção Brasileira visita o Chile. No dia 9, recebe o Peru. O clássico com a Argentina será um teste para a volta do público em jogos de torneios nacionais e estaduais, o que deve ocorrer em novembro.

"Teremos dados para a reabertura e normalização depois da pandemia. O Centro de Contingência à Covid-19 irá acompanhar e coletar todos os dados para, então, estabelecer as medidas de retorno do público em geral", afirmou Ferreira para a CNN.

Não será exigido comprovante de vacinação para o público, o que vai contra a determinação da Prefeitura de São Paulo. Segundo o Governo do Estado, cada espectador terá apenas de apresentar um teste negativo da Covid-19 realizado até 48h antes do jogo.

Confira nota da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo:

"A Secretaria de Esportes do Estado informa que a partida entre Brasil e Argentina, no próximo dia 5, será um evento-teste, com a participação de 12 mil torcedores. Será autorizada apenas a presença de torcedores que apresentarem teste negativo realizado em até 48 horas antes do evento. Após a partida, todo o público presente será testado e acompanhado por 15 dias.

O cenário atual da pandemia, com diminuição da ocupação de leitos de UTI para menos de 40% em todo o Estado e o avanço da vacinação, permite que sejam realizados eventos-teste, com controle e acompanhamento de especialistas."