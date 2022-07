Brasil x Argentina pela Copa América Feminina: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Brasil estreia contra a Argentina na Copa América Feminina de Futebol de 2022. O clássico deste sábado (9) será no Estádio Centenário, na cidade colombiana de Armenia, às 21h (de Brasília). Sem Marta, a equipe vai defender o título e brigar por vaga direta na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Veja a tabela dos jogos.

Maior campeão do torneio (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018), o Brasil venceu sete das nove edições e vai em busca do octa. A seleção é cabeça de chave do Grupo B, que também tem Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela.

Será a primeira vez que o grupo comandado por Pia Sundhage disputa uma competição oficial sem Marta, maior estrela do time. A atacante se recupera de uma cirurgia. Debinha, atacante da era Pia, além das meias Luana e Duda só se reapresentam neste sábado.

Na Copa América, o time argentino tem um título (2006) e três vice-campeonatos. A equipe realizou quatro jogos amistosos nesta temporada. Foram dois empates diante da Colômbia, além de uma vitória e uma derrota para o Chile.

ONDE ASSISTIR

SporTV e SBT

PALPITES

inter@

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

Brasil: Lorena; Fê Palermo, Tainara, Rafaelle, Tamires; Angelina, Ary Borges, Adriana e Kerolin; Geyse e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARGENTINA

Argentina: L. Oliveros; J. Cruz, Barroso Basualdo, Cometti, Stábile; Bravo, Falfán, Bonsegundo, Nuñez; Banini e Larroquette. Técnico: S. Gómez.

FICHA TÉCNICA:

Brasil x Argentina

Data e hora: 09/07, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário Armenia

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil