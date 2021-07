Brasil x Alemanha: horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta quinta-feira (22), pela 1ª rodada do Grupo D dos Jogos Olímpicos, contra a Alemanha, no Estádio Yokohama, no Japão, às 08h30. O duelo marca a reedição da final da Rio 2016, quando a Seleção Brasileira faturou o inédito ouro olímpico. O confronto terá transmissão da TV Globo (Verdes Mares) e do SporTV.

Costa do Marfim e Arábia Saudita completam o Grupo D. Os duelos contra a Seleção Brasileira acontecem no dia 25 e 28 de julho, respectivamente.

Veteranos em busca da medalha olímpica

A Seleção Brasileira preencheu todas as vagas destinadas a jogadores nascidos antes de 1997. O goleiro Santos, do Athletico-PR, o multicampeão com a amarelinha Daniel Alves, do São Paulo, e o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla, defenderão o Brasil em busca do bicampeonato olímpico.

Dentre os convocados, 12 atletas atuam no futebol europeu. O meio-campista Bruno Guimarães, do Lyon, e os atacantes Richarlison, do Everton, e Matheus Cunha, do Hertha Berlim, são os destaques do time comandado por André Jardine.

Legenda: Seleção Brasileira realizou treinamentos no Estádio Hodogaya Soccer Field, em Yokohama Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Confrontos pré-olímpico

Antes da estreia nas Olimpíadas, o Brasil realizou três amistosos, obtendo duas vitórias (Sérvia e Emirados Árabes Unidos) e uma derrota (Cabo Verde). Ao todo, os comandados de André Jardine anotaram nove gols e sofreram quatro.

Ficha técnica

Brasil x Alemanha – 1ª rodada do Grupo D dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Local: Estádio Internacional de Yokohama, em Yokohama (JAP)

Data: 22/07/2021 (quinta-feira)

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Provável escalação ( Brasil ): Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gabriel Menino e Claudinho; Antony, Matheus Cunha e Paulinho. Técnico : André Jardine.

): Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gabriel Menino e Claudinho; Antony, Matheus Cunha e Paulinho. : André Jardine. Provável escalação (Alemanha): Luca Plogmann; Benjamin Henrichs, Amos Pieper, Jordan Torunarigha e David Raum; Nadiem Amiri, Maximilian Arnold e Niklas Dorsch; Max Kruse, Marco Richter e Cedric Teuchert. Técnico: Stefan Kuntz.