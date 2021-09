Brasil vence Marrocos em jogo truncado e está na semifinal da Copa do Mundo de Futsal

O Brasil venceu o Marrocos e está nas semifinais da Copa do Mundo de Futsal. Em um jogo truncado, o capitão da Seleção Brasileira foi responsável por garantir o gol da vitória ainda na primeira etapa.

A partida começou com o domínio dos brasileiros, que conseguiam trocar passes no ataque e criar boas jogadas ofensivas.

Mas quando não tinha os chutes bloqueados, o Brasil parava nas defesas do goleiro do Marrocos.

O único gol da partida saiu dos pés do capitão brasileiro Rodrigo. Ele bateu falta com força e surpreendeu o goleiro, que não conseguiu fazer a defesa.

O segundo tempo foi bem mais truncado que o primeiro, com as equipes trocando muitos passes na defesa.

Com dificuldade para criar jogadas, o time brasileiro dependia muito dos lançamentos longos e das belas defesas de Guita para garantir a vantagem no placar.

O goleiro brasileiro fez pelo menos duas defesas difíceis na etapa final.

Legenda: Gol da vitória foi marcado pro Rodrigo Foto: Divulgação / CBF

Copa do Mundo

O Brasil, agora, espera os resultados do jogos entre Rússia e Argentina, Espanha e Portugal, e Irã e Cazaquistão, para conhecer os adversários nas próximas fases.

Os jogos da seminal final estão marcados para as 14h do próximo dia 29 (quarta-feira), e para as 14h do próximo dia 30 (quinta-feira).

Campanha

Diante da seleção marroquina, o Brasil defendeu uma invencibilidade de quatro jogos na competição mundial (9x1 no Vietña, 4x0 na República Tcheca, 5x1 no Panamá e 4x2 no Japão) para seguir vivo no sonho de conquistar o hexacampeonato. O time brasileiro anotou, até o jogo deste domingo (26), 22 gols e sofreu apenas quatro. O pivô Ferrão é o artilheiro da Copa do Mundo de Futsal, tendo balançado a rede sete vezes.

Ficha técnica

Brasil x Marrocos - quartas de final da Copa do Mundo

Local: Vilnius Arena, em Vilnius, na Lituânia

Data: 26/09/2021 (domingo)

Horário: 10h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

