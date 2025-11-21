Brasil vence Marrocos e está na semifinal do mundial Sub-17

A Seleção Brasileira se classificou para a semifinal do Mundial Sub-17 ao derrotar Marrocos por 2 a 1, nesta sexta-feira (21), no Estádio Aspire Zone, em Doha, e mais uma vez de forma dramática. Dell fez os dois gols da Amarelinha, o decisivo aos 49 minutos do segundo tempo. A equipe vai enfrentar Portugal na semifinal, na segunda-feira (24).

A caminhada da Seleção Brasileira no mata-mata do Mundial tem sido marcada por vitórias com roteiro hollywoodiano. Contra o Paraguai, após empate no tempo normal, João Pedro defendeu três pênaltis.

Depois, o obstáculo foi a França e com novo placar igual nos 90 minutos. Nos pênaltis, João Pedro defendeu duas cobranças e garantiu a vaga nas quartas de final.

Intensidade das equipes

O primeiro tempo começou bastante equilibrado, com muita intensidade das duas equipes. Mas o Brasil passou a ter o controle do jogo após o primeiro gol de Dell, aos 16 minutos. Ele se antecipou à marcação e completou com um toque vistoso um cruzamento de Ruan Pablo da direita, numa jogada que teve também a participação de Zé Lucas.

A seleção africana acusou o golpe e não conseguiu acompanhar o ritmo da Seleção Brasileira. Aos 18, Angelo levou perigo ao goleiro Bellaarouch com um chute por cima da meta. Aos 38, Ruan Pablo quase ampliou após um lance individual. Ele concluiu com a parte lateral do pé direito e a bola passou perto do gol.

Tudo indicava que o Brasil seguiria para o vestiário com a vantagem. Mas Angelo cometeu pênalti em El Aoud, aos 47 minutos. Baha cobrou no meio do gol e enganou o goleiro João Pedro. Com o 1 a 1, o panorama da partida mudou.

O Marrocos voltou mais confiante para o segundo tempo e buscou os contra-ataques em velocidade para tentar a vitória. Enquanto isso, a Seleção Brasileira permanecia com o foco, chegava bem até próximo da área adversária, mas errava no último passe.

Aos 18, Gabriel Mec, de cabeça, por pouco não fez o 2 a 1. Pouco depois, Pietro Tavares quase marcou, após uma falha de um defensor marroquino. O jogo estava aberto, embora Marrocos sinalizasse em alguns momentos que se dava por satisfeito com o empate.

Aí surgiu de novo Dell, aos 49 minutos, para decidir, após uma assistência de Thiaguinho, quando toda a Amarelinha foi para o ataque para buscar a classificação. Festa no gramado, choros, abraços. Muita alegria de uma Seleção com “S” maiúsculo.