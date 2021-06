Brasil vence Japão e garante vaga na final da Liga das Nações; Estados Unidos será o adversário

A Seleção Brasileira Feminina está na final da Liga das Nações de Vôlei. As comandadas de Zé Roberto triunfaram, nesta quinta-feira (24), sobre o Japão por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 25/23, 28/30 e 25/16. O adversário na decisão será os Estados Unidos, nesta sexta-feira (25), às 14h30.

As brasileiras enfrentaram dificuldades na recepção, mas conseguiram minimizar os erros e, com o forte poderio ofensivo da oposta Tandara e da ponteira Gabi, conquistaram o triunfo, além da vaga na grande decisão da Liga das Nações de Vôlei. As centrais Fernanda Garay, Carol Gattaz e Bia, também se destacaram na partida.

Estados Unidos x Turquia

O adversário do Brasil na final da Liga das Nações será os Estados Unidos. A Seleção Americana triunfou com facilidade diante da Turquia por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 25/20.

As americanas tiveram grande poder de reação no 2° set, após estarem com desvantagem de quatro pontos (18/22) e virarem o duelo com uma sequência magistral, encerrando com um 25/23. A oposta Andrea Drews foi a principal destaque dos Estados Unidos.

Reencontro entre Brasil e Estados Unidos

Brasil e Estados Unidos se reecontrarão nesta sexta-feira (25), às 14h30, na final da Liga das Nações de Vôlei. O duelo será transmitido com exclusividade pelo SporTV.

A partida será encarada como revanche para as brasileiras, que saíram derrotadas no primeiro embate pela competição internacional, por 3 sets a 1, com parciais de 17/25, 19/25, 25/23 e 22/25.

