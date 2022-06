Brasil vence Irã e segue na briga por vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei masculino

O Brasil venceu o Irã por 3 sets a 0 (30/28, 25/23 e 25/19) e emendou a segunda vitória na etapa de Sofia, na Bulgária, pela Liga das Nações. No duelo desta sexta-feira (24), o oposto Alan sentiu dores na panturrilha.

Um dos principais jogadores do Brasil, Alan desfalcou a equipe ainda no primeiro set, quando sentiu dores na panturrilha direita durante o saque. Ele foi substituído pelo irmão Darlan.

Do lado iraniano, Amin comandou as ações do time, que entrou disposto a vencer a equipe brasileira e dificultou bastante.

O resultado positivo mantém o Brasil na disputa por vaga na fase final da competição, em Bologna, na Itália.

O último duelo será desta segunda etapa será neste domingo (26), às 14h (de Brasília), quando enfrenta a Bulgária. Confira agenda de jogos do Brasil.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS:

