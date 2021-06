Brasil vence Irã e retorna a liderança da Liga das Nações de Vôlei

A Seleção Brasileira Masculina venceu, nesta quarta-feira (16), o Irã por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/23, 19/25, 21/25, em duelo válido pela 11ª rodada da Liga das Nações de Vôlei. Com o resultado, os comandados de Carlos Schwanke retornaram a liderança do torneio, com 29 pontos.

O ponteiro Lucarelli foi o principal nome do Brasil na partida, com 20 pontos anotados. O levantador Fernando Cachopa e o líbero Thales também se destacaram na partida.

Sequência de vitórias e próximo adversário

O triunfo diante dos iraninos foi o 10º triunfo da Seleção Brasileira na Liga das Nações de Vôlei. A competição, que está sendo utilizada como preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, seguirá até o final de junho. Nesta quinta-feira (17) o Brasil enfrenta a Austrália, às 10h, em duelo que fecha 4ª rodada de confrontos do torneio.

