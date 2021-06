Brasil vence Holanda e reassume vice-liderança da Liga das Nações de Vôlei

A Seleção Brasileira Masculina voltou a triunfar na Liga das Nações de Vôlei. Nesta quarta-feira (9) os comandados de Carlos Schwanke venceram a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/22 e 27/25, e reassumiram a vice-liderança do torneio, com 18 pontos.

O ponteiro Leal foi o grande destaque do Brasil na partida, com 20 pontos anotados. Defensivamente, a Seleção Brasileira neutralizou com eficiência o forte ataque holandês. Nimir foi o destaque da Holanda no duelo.

Situação na tabela

Com o resultado positivo conquistado diante dos holandeses, a Seleção Brasileira retornou à vice-liderança da Liga das Nações de Vôlei, com 18 pontos, empatados com a Polônia. Ao todo, os comandados de Carlos Schwanke disputaram sete partidas, obtiveram seis vitórias e perderam apenas um confronto (para a França).

Próximo adversário

A Seleção Brasileira Masculina volta à quadra nesta quinta-feira (10) contra a Bulgária, às 13h. Na sexta-feira (11), fecha a 3ª rodada da Liga das Nações de Vôlei contra a Polônia, às 16h.

