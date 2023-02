Brasil vence Equador pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

O Brasil venceu o Equador por 3 a 1, nesta terça-feira (31), pela abertura do hexagonal final da Copa Sul-Americana Sub-20. As equipes se enfrentaram no estádio El Campin, na Colômbia. Os gols do Brasil foram de Vitor Roque, duas vezes, e Andrey - Gonzalez diminuiu.

A competição da Conmebol iniciou com 10 seleções e agora restam seis: Brasil, Equador, Venezuela, Paraguai, Uruguai e Colômbia. Pelo regulamento, os times se enfrentam em um chaveamento único, com o líder sendo o campeão. Já os quatro melhores se classificam para a Copa do Mundo Sub-20.

1ª fase

O Brasil se classificou para o hexagonal final como líder, com 10 pontos, sendo três vitórias e um empate em quatro jogos. O Equador classificou em 3º lugar, com cinco pontos, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota.

Na artilharia do Brasil, Vitor Roque tem cinco gols. O atacante pertence ao Athletico-PR e teve grande rendimento na temporada de 2022.

Escalações

Brasil: Kaique; André, Mendes, Pedroso e Kaiki; Stenio, Arthur, Ronald e Pedrinho; Viana e Guilherme. Técnico: Ramon Menezes

Equador: Napa; de la Cruz, Bautista e Erique; Mercado, Castillo e Sebastián González; Sosa, Cuero e Klinger. Técnico: Jimmy Bran

Brasil 3x1 Equador | Ficha técnica