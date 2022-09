Brasil vence e pega Canadá na semifinal da Copa América de Basquete

O Brasil segue vivo na luta pelo pentacampeonato da Copa América de Basquete. A Seleção Brasileira venceu a República Dominicana por 80 a 68 na noite desta quinta-feira (8), em jogo pelas quartas de final.

Com a vitória no ginásio Geraldão, no Recife, o Brasil encara o Canadá nas semifinais o Canadá, neste sábado (10). Felício foi o cestinha do jogo e eleito melhor da partida com 16 pontos. A outra semifinal será entre Estados Unidos e Argentina.

O jogo

O jogo começou com o Brasil melhor, mas com vantagem para os dominicanos por 20 a 18. O 2º quarto se manteve equilibrado, com o Brasi dominando em alguns momentos do jogo, mas com os dominicanos mantendo a vantagem: 37 a 34.

Foi no 3º quarto que a Seleção Brasileira entrou de vez no jogo e mostrou enfim uma superioridade, chegando a estar ganhando por 51 a 47, mas o quarto terminou empatado: 55 a 55.

O último quarto teve o Brasil mais preciso nos arremessos de 3 pontos e apoiado pela torcida, venceu a partida por 80 a 68.