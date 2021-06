Brasil vence Croácia e vai à semifinal do Pré-Olímpico de basquete

Sem ficar atrás no placar em nenhum momento, a seleção brasileira masculina de basquete venceu nesta quarta-feira (30) a Croácia, por 94 a 67, no Pré-Olímpico de Split. O torneio vale uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A vitória estava acima das expectativas do técnico da seleção brasileira, o croata Aleksandar Petrovic, que não queria mostrar "todas as cartas" contra a Croácia no jogo da primeira fase.

O time da casa pode ser adversários do Brasil em uma eventual decisão do Pré-Olímpico. Apenas o campeão do torneio garante vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na estreia, a seleção brasileira superou a Tunísia por 83 a 57, o que praticamente já encaminhava a classificação da equipe para a semifinal.

O jogo

A equipe que começou o duelo já mostrou a intenção de Petrovic de esconder o jogo. A seleção brasileira iniciou com Georginho, que nem havia atuado contra a Tunísia, Rafael Luz, Bruno Caboclo, Léo Meindl e Rafael Hettsheimeir. Apenas Caboclo havia sido titular na partida de estreia.

Um dos destaques do Brasil contra a Tunísia, Hettsheimeir começou bem o confronto, tanto nas infiltrações como surpreendendo a defesa croata com arremessos de três pontos. A Croácia, por sua vez, errava muitos passes no ataque, facilitando o trabalho da seleção brasileira, que chegou a abrir 13 pontos de vantagem (23 a 10).

Aos poucos, porém, a equipe da casa conseguiu imprimir uma defesa mais agressiva e se acertar no ataque. O Brasil começou a mostrar falhas na marcação por zona, deixando vazios suficientes para o adversário se aproximar no placar. O primeiro período terminou com vantagem brasileira de 25 a 20.

No segundo, o Brasil não começou bem, cometendo seguidos erros na transição ao ataque, além de falta técnica tomada por Petrovic, que ajudaram a Croácia a se aproximar. Quando parecia que o time da casa, com o apoio da torcida, iria virar o jogo, a seleção brasileira melhorou. Hettsheimeir voltou a ser peça decisiva. Além disso, os croatas cometeram erros bobos, como em falta antidesportiva de Hezonja em Léo Meindl. A equipe retomou o controle do duelo e terminou o primeiro tempo vencendo por 45 a 34.

No terceiro período, além de Hettsheimeir, o ala-pivô Bruno Caboclo também apareceu bem, tanto na defesa como no ataque, em que alternava penetrações com tiros da linha de três pontos, dificultando a marcação croata. O técnico Veljko Mrsic tentou fazer a Croácia voltar para a partida, deixando o ala Bojan Bogdanovic, seu principal jogador, mais tempo em quadra. Em vão. O Brasil terminou o terceiro período com vantagem ainda maior: 71 a 55.

Com uma movimentação muito rápida no ataque, o Brasil conseguia confundir a marcação croata no último quarto. Huertas e Benite se destacavam nas assistências, fazendo a seleção brasileira dominar as ações, conseguindo uma vantagem de 25 pontos (84 a 59) que deixou pouca chance para a Croácia se aproximar.

No outro jogo da rodada, pelo Grupo A, o México derrotou a Rússia por 72 a 64 e garantiu vaga na semifinal. Nesta quinta-feira, os russos voltam à quadra para pegar a Alemanha às 11h30. Já a Croácia enfrenta a Tunísia às 15h pelo Grupo B.

O Pré-Olímpico de Split é a última chance de o Brasil se classificar para os Jogos de Tóquio. Outras três vagas estão em disputa nos Pré-Olímpicos de Vitória, no Canadá, Kaunas, na Lituânia, e Belgrado, na Sérvia. Esses quatro classificados se juntam a Estados Unidos, Argentina , Japão, França, Espanha, Austrália, Nigéria e Irã na Olimpíada. O torneio olímpico de basquete será disputado de 25 de julho a 7 de agosto.

