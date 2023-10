Brasil vence Colômbia por 2 a 0 e assume liderança de Grupo no Pan

A Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 2 a 0, nesta quinta-feira (26), no Estádio Sausalito, em Viña del Mar (CHI). Capitão, Guilherme Biro abriu o placar para o Brasil no primeiro tempo e Gabriel Pirani fez seu primeiro gol pela equipe nacional e definiu o resultado na segunda etapa. Com a vitória, o time de Ramon Menezes assumiu a liderança do Grupo A, com seis pontos.

A Amarelinha volta a campo no domingo (29), contra Honduras, às 13h, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

O JOGO

Aos 14”, Matheus Nascimento teve a chance mais clara da partida até então. Igor Jesus tentou lançamento para Marquinhos, que não conseguiu dominar. A bola sobrou para o camisa 9, mas o atacante chutou em cima do goleiro.

Se não fez o gol na última oportunidade, Matheus Nascimento se redimiu na jogada seguinte com uma assistência. Depois de receber passe de Matheus Dias, o atacante encontrou Guilherme Biro livre na área, que chutou no canto, sem chances de defesa para o goleiro, aos 16’.

Aos 27’, em jogada individual, Marquinhos arrancou em velocidade do meio de campo e se aproximou da entrada da área. O atacante finalizou de longe e levou perigo ao gol adversário.

Aos 37’, a Colômbia cobrou falta para a área. Após corte inicial da defesa brasileira, o zagueiro Andrés Alarcón do adversário finalizou de calcanhar. A bola passou por Mycael, mas não por Michel, que afastou a jogada.

Legenda: O Brasil conquistou sua 2ª vitória no Panamericano Foto: Lesley Ribeiro/CBF

Aos 43’, Miranda tocou para Gabriel Pirani em profundidade, que cruzou para Matheus Nascimento. Ele tentou marcar de voleio, mas o chute não teve direção.

Michel fez lindo lançamento para Marquinhos, que chegou com velocidade na área e tocou para Gabriel Pirani. O jogador do D.C. United chutou colocado e balançou as redes pela primeira vez com a Amarelinha, aos seis minutos do segundo tempo.

Aos 25 minutos, Daniel Ruiz tem liberdade e arrisca de fora da área. O chute saiu forte e no canto, mas Mycael estava bem colocado e impediu o tento colombiano.

No restante da partida, a Seleção defendeu o resultado e garantiu mais três pontos pelos Jogos Pan-Americanos de Santiago.