Brasil vence Austrália por 3 a 0 e mantém liderança da Liga das Nações de Vôlei

A Seleção Brasileira Masculina venceu sua 11ª partida na Liga das Nações de Vôlei. Os comandados de Carlos Schwanke, na manhã desta quinta-feira (17), triunfaram diante da Austrália por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/22 e 25/12.

O resultado manteve o Brasil na liderança da competição, com 32 pontos conquistados em 12 partidas disputadas. A seleção soma apenas uma derrota (para a França). Polônia (29), Rússia (27) e França (26) fecham o G4 do torneio.

🇧🇷 3 x 0 🇦🇺

25/17, 25/22 e 25/12



Mais uma vitória tranquila na Liga das Nações ✌️



🔹12 jogos

🔸11 vitórias

🔹32 pontos

🔸Líder na classificação geral



Classificação bem encaminhada 💪



📸@volleyballworld pic.twitter.com/kLYLWk2lxF — Time Brasil (@timebrasil) June 17, 2021

O jogo

Enfrentando uma Austrália bastante jovem e formada às pressas para o torneio, o Brasil não enfrentou dificuldades para impor sua superioridade técnica e, com grande atuação do oposto Alan, triunfaram por 3 sets a 0.

Os australianos até chegaram a dificultar o duelo no 2° set, mas não o suficiente para vencerem a seleção brasileira. No 3°, domínio total do Brasil e uma vitória tranquila diante da Austrália.

Carlos Schwanke aproveitou, ainda, para rodar o grupo e dar oportunidade para outros atletas. Flávio, Vaccari e João Rafael entraram ao decorrer do duelo e contribuíram para o triunfo brasileiro.

Próximo adversário

A Seleção Brasileira ganha três dias de descanso na Liga das Nações de Vôlei e retorna às quadras na segunda-feira (21) contra a anfitriã do torneio Itália, às 11h30. O duelo abrirá a última rodada de confrontos da competição. Na terça-feira (22), enfrenta a Alemanha, às 14h30 e encerra sua participação diante da Rússia, na quarta-feira (23), às 16h.

