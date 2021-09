Brasil vence Argentina e segue invicto no Sul-Americano de vôlei feminino

A Seleção Brasileira feminina de vôlei precisou suar bastante, nesta quinta-feira (16), para se manter invicta e conquistar a 2ª vitória no Sul-Americano, em Barrancabermeja, na Colômbia. O time do técnico José Roberto Guimarães venceu a Argentina, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/13, 25/14 e 25/16.

A equipe medalha de prata em Tóquio volta à quadra nesta sexta-feira (17), às 19h30, para enfrentar o Chile. Contra a Argentina, iniciou a partida com Macris, Ana Cristina, Natália, Gabi, Carol, Gattaz e Nyeme - mesmo titulares da estreia diante do Peru.

O jogo

O Brasil começou mal o primeiro set e viu a Argentina abrir 7 a 3 no placar. Depois de um período de recuperação, o time nacional voltou a cometer uma série de erros e permitiu nova escapada do adversário (11 a 7). Assim, só foi conseguir pressionar no fim da parcial, quando o set ficou empatado em 23 pontos, mas os erros brasileiros foram determinantes para a derrota inicial.

O susto fez o time acordar em quadra. No segundo set, o Brasil não deu oportunidades e fez em pouco tempo 8 a 0, graças a um forte bloqueio. O empate foi conquistado com tranquilidade. Já no terceiro set, o saque apareceu bastante eficaz. Logo, placar de 6 a 2 e depois de 11 a 5 mostraram a superioridade das vice-campeãs olímpicas, que marcaram 25 a 14.

O último set teve participação especial de Ana Cristina e Gabi, principais pontuadoras do time. Com volume de jogo, o Brasil, com facilidade, marcou 15 a 9 e não se impressionou com a disposição das argentinas. Fechou o set em 25 a 16.