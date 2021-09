Brasil supera 70 atletas estrangeiros na Série A; número é o menor em 5 anos

A quantidade de estrangeiros atuando na Série A do Brasileiro ultrapassou a marca de 75 atletas, mas ainda é a menor dos últimos cinco anos, de acordo com o site Transfermarkt. Até o momento, 75 jogadores de outros países atuam na competição.

Em 2020, foram 84. Em 2019, eram 76. Em 2018, 78. Em 2017, havia 77 atletas de outras nacionalidades. E em 2016, eram 79.

Estrangeiros na Série A do Brasileiro:

2021: 75

2020: 84

2019: 76

2018: 78

2017: 77

2016: 79

2015: 57

Mercado sul-americano

Um dado que chama a atenção é o número de colombianos desta temporada. Ao todo, são 18. Desde 2006, essa é a primeira vez que atletas vindos da Colômbia superam os da Argentina, atualmente com 13 em solo brasileiro. Dos 20 clubes da elite nacional, 14 possuem jogadores colombianos.

O Bahia tem dois deles, assim como Ceará, Grêmio e Juventude. Há ainda jogadores do país vizinho no América-MG, Atletico-PR, Atlético-MG, Cuiabá, São Paulo, Sport, Internacional, Corinthians, Red Bull Bragantino e Fluminense.

Vale destacar um hiato neste período. Em 2013, ao lado do presidente Fabio Koff, então diretor-executivo do Grêmio, Rui Costa, atualmente no São Paulo, foi quem protocolou junto à CBF o pedido para aumentar o número de estrangeiros em campo, de três para cinco. A lei atual permite que os clubes brasileiros tenham até cinco atletas estrangeiros.

Legenda: Marcelo Paz é o presidente do Fortaleza é até o fim da temporada de 2021 Foto: Rodrigo Gadelha / SVM

A opinião é corroborada pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que também abriu as portas para estrangeiros. "Acho muito válida essa miscigenação. Já está claro que podemos ter bons jogadores no Brasil, mas argentinos, colombianos, chilenos e por aí vai. Podemos lembrar rapidamente do Soteldo e do Savarino. Então, muito clubes hoje já entendem a operação", explicou.

Marcelo Segurado, que foi executivo do Goiás e também do Ceará, formado em sociologia e geografia, entende outros fatores para essa busca por estrangeiros. "O futebol brasileiro é originalmente formador de jogadores mais técnicos, principalmente os atacantes. Quando você vai no futebol colombiano, até mesmo no equatoriano, você também pode ver esse perfil", analisou.