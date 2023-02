Brasil se classifica para a Copa do Mundo sub-20 após oito anos

Com campanha invicta no Sul-americano sub-20 em 2023, o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo após oito anos. Os meninos da seleção brasileira nesta edição de campeonato fizeram oito jogos, sendo seis vitórias e dois empates. A última rodada do hexagonal final, que vai decidir o campeão do torneio acontece neste domingo, (12), contra o Uruguai às 22h no estádio El Campín.

A última classificação do Brasil para o Mundial aconteceu em 2015 e o último título de campeão do mundo foi erguido em 2011. Oito anos após a classificação e 12 depois de ser campeão, a seleção brasileira chega de forma invicta à decisão do Sul Americano.

Na 4ª rodada do hexagonal final o Brasil empatou sem gols contra a Colômbia. Porém, na artilharia da competição os brasileiros lideram. Vitor Roque é o jogador com mais gols, sete jogos e seis bolas na redes, Andrey Santos, sete jogos e cinco gols, divide a segunda posição com Álvaro Rodríguez (Uruguai), Fabricio Díaz (Uruguai), Brayan Alcócer (Venezuela) e Luciano Rodrígues (Uruguai).