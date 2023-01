NFL terá primeiro evento oficial no Brasil em fevereiro

A National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo, promoverá seu primeiro evento oficial no Brasil. O “NFL in Brasa”, como é denominado o evento, acontecerá em fevereiro de 2023 em São Paulo (SP), por ocasião do Super Bowl, a grande final da temporada da NFL.

A proposta do evento é permitir que os fãs da bola oval possam acompanhar juntos o Super Bowl LVII, a decisão da temporada 2022/23 da NFL. Além disso, os participantes do “NFL in Brasa” poderão participar de atividades especiais que ainda não foram divulgadas pelos organizadores do evento.

🚨 URGENTE: A NFL fará o PRIMEIRO evento oficial no Brasil. O NFL in Brasa, no Super Bowl!



Vai acontecer no Komplexo Tempo, em São Paulo, no dia 11 e 12 de fevereiro. Além da transmissão, os torcedores estarão em um ambiente 100% de FUTEBOL AMERICANO, cheio de experiências. pic.twitter.com/bLXaVlQZ8f — Danilo Lacalle (@danlacalle) January 8, 2023

O evento oficial da National Football League no Brasil acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro, em um complexo de eventos, em São Paulo (SP). Os ingressos estão sendo comercializados através de uma plataforma virtual. O Super Bowl LVII está marcado para o dia 12 de fevereiro (domingo), mas o evento terá início no sábado.

COMO ESTÁ A TEMPORADA DA NFL?

A National Football League está na reta final da temporada regular. Os playoffs, que funcionam como uma espécie de mata-mata, estão marcados para iniciar no próximo sábado (14). Antes do Super Bowl, serão disputadas três fases eliminatórias: o Super Wild Card, o Divisional Round e as finais de conferência.

QUAIS TIMES ESTÃO CLASSIFICADOS PARA OS PLAYOFFS DA NFL?

Miami Dolphins

Buffalo Bills

Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals

Los Angeles Chargers

Jacksonville Jaguars

Seattle Seahawks

San Francisco 49ers

New York Giants

Minnesota Vikings

Dallas Cowboys

Tampa Bay Buccaneers

Kansas City Chiefs

Philadelphia Eagles

QUEM VENCEU O ÚLTIMO SUPER BOWL?

O último Super Bowl a ser disputado aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2022. O duelo marcou o encontro entre Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, tendo sido conquistado pelos Rams, que venceram os Bengals por 23 a 20. O jogo aconteceu no SoFi Stadium, casa do Los Angeles Rams.