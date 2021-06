Brasil pode ficar sem Neymar e Marquinhos nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O Brasil deve ficar sem o atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A dupla do Paris Saint-Germain (PSG) estava nos planos da convocação que será anunciada na quinta-feira (17), mas o clube francês não liberou os atletas. A informação é da ESPN.

Na competição realizada no Japão, a CBF deve encaminhar uma lista com atletas de até 24 anos, mas pode escolher três nomes com idade maior. Assim, a expectativa é de que os dois fossem as peças mais experientes da equipe que defende a conquista da medalha de ouro.

Segundo a reportagem, o PSG ressaltou que a Olimpíada não é um compromisso oficial, já que é disputada sem o time principal brasileiro. No momento, os jogadores estão participando da Copa América sob comando de Tite, com atuação na vitória contra a Venezuela na estreia.

Legenda: Neymar está defendendo a Seleção Brasileira na Copa América Foto: Nelson Almeida / AFP

O evento olímpico está previsto para iniciar em 23 de julho e se encerrar em 8 de agosto. A Copa América, sediada no Brasil, termina em 10 de julho.

No Rio-2016, quando faturou o título no futebol masculino, feito inédito para o país, a Seleção convocou o goleiro Weverton (Palmeiras), o meia Renato Augusto (Beijing Guoan-CHN) e o próprio Neymar.