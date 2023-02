Brasil perde para Porto Rico e tem de bater EUA para ir à Copa do Mundo de Basquete

Apesar do apoio da torcida em Santa Cruz do Sul, a Seleção Brasileira masculina de Basquete acabou derrotada por Porto Rico, por 92 a 90, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da modalidade, nesta quinta-feira.

Com o resultado, o Brasil terá que vencer os Estados Unidos, no próximo domingo (26), para se garantir na competição mundial em agosto. Ortiz, pelo lado porto-riquenho, foi o cestinha com 21 pontos. Léo Meindl foi o destaque brasileiro com 18.



No último minuto

Com um excelente aproveitamento nas bolas de três e comandado por Clawell e Ortiz, Porto Rico se manteve na liderança do placar desde o segundo quarto. Na reta final, os brasileiros cresceram, chegaram a virar o marcador, mas viram Waters fazer a cesta da vitória no último segundo para dar a vitória para Porto Rico.



"Um jogo difícil, para estar aqui tem que estar entre os melhores. Acho que a gente fez um belo jogo, conseguimos neutralizar algumas coisas que sofremos no outro duelo com ele, mas os alas passaram a ter volume e matar bola. Agora é seguir em frente e focar nos Estados Unidos", comentou Gabriel Jaú ao fim da partida.