A Seleção Feminina do Brasil conheceu sua segunda derrota na Liga das Nações de Vôlei. A equipe comandada por Zé Roberto foi superada pela China e saiu de quadra nesta terça-feira (8) derrotada por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 22/25, 20/25, 25/14 e 12/15.

As representantes brasileiras no torneio fizeram sets sólidos contra a equipe chinesa, mas acabaram pecando nos momentos cruciais da partida, como no último set (12/15), desperdiçando as chances de virar bolas e diminuir a vantagem do placar contra a China.

Pelo lado chinês, por sua vez, a treinadora Lang Ping contou com a força da atacante Zhang que anotou 36 pontos na partida, sendo a maior pontuadora do duelo. Tandara (26) e Carol Gattaz e Gabi (19) foram os destaques da Seleção Brasileira.

Situação na tabela

Com o revés sofrido para as chinesas, a Seleção Feminina do Brasil caiu uma posição na tabela de classificação. Com 22 pontos, a equipe de Zé Roberto ocupa a 3ª posição. A China, por sua vez, ocupa a 9ª colocação, com 12.

Próximos duelos

A Seleção Feminina do Brasil volta à quadra no sábado (12) pela quarta semana da fase de classificação. O duelo será contra a Polônia, às 16h. No dia seguinte, domingo (13), a equipe de Zé Roberto Guimarães enfrenta a Alemanha, às 16h, e na segunda-feira (14), confrontam a Tailândia, às 14h30.

