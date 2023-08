Brasil perde para a Espanha, no Mundial de Basquete, e decide vaga no último jogo do grupo G

Depois de vencer o Irã na estreia, o Brasil foi derrotado pela Espanha por 96 a 78 nesta segunda-feira (28) e agora terá que decidir contra a Costa do Marfim uma vaga na segunda fase do Mundial masculino de basquete. Apenas dois países de cada grupo avançam à segunda fase e com os resultados obtidos na etapa inicial, determinam os classificados às quartas de final.

Contra os atuais campeões mundiais, a seleção brasileira fez um jogo equilibrado e chegou ao último quarto com cinco pontos de desvantagem (64-59), mas não conseguiu manter o ritmo até o final.

Bruno Caboclo, com 15 pontos e 11 rebotes, e Yago, que contribuiu com mais 14 e 6, respectivamente, foram os destaques do Brasil. Pela Espanha, quem brilhou foi Aldama, com 15 pontos, seguido de Willy Hernangómez (14) e Juan Nuñez (13).

Com sua segunda vitória, a Espanha vai para o jogo contra o Irã já classificada para a próxima fase e inclusive com o primeiro lugar do Grupo G garantido.

Brasil e Costa do Marfim se enfrentam nesta quarta-feira (30), em Jacarta, às 6h45 de Brasília.