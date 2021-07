Brasil perde para a Espanha no handebol e segue sem vencer nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A equipe masculina de handebol do Brasil sofreu sua terceira derrota consecutiva nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta quarta-feira (28), a equipe brasileira foi superada pela Espanha, de virada, por 32 a 25.

O resultado negativo manteve a Seleção Brasileira na 5ª colocação do Grupo A. Apenas os quatro primeiros avançam à próxima fase.

A equipe brasileira volta à quadra nesta quinta-feira (29), às 21h (horário de Brasília), contra a Argentina. Em caso de derrota, o Brasil estará eliminado dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O jogo

A Seleção Brasileira começou a partida impondo seu ritmo e marcando gols. Em contrapartida, o ataque espanhol encontrava dificuldades para penetrar na forte defesa do Brasil, além de esbarrar na boa atuação do goleiro Ferrugem.

No entanto, o ímpeto brasileiro caiu ao decorrer da partida. O Brasil foi para o intervalo perdendo por 18 a 16.

O confronto retornou do intervalo menos movimentado. Porém, mesmo sem impor um ritmo agressivo, os espanhóis obtiveram as melhores oportunidades e conseguiram converter as chances criadas. Ao final da etapa final, a Espanha marcou oito gols em menos de dois minutos, sacramentando o triunfo e a derrota brasileira.