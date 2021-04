Brasil pega Alemanha no futebol masculino dos Jogos de Tóquio; veja adversários do grupo

O Brasil já sabe quem serão os seus adversários no torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados no ano passado por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesta quarta-feira, um sorteio na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, definiu os grupos da competição e a seleção brasileira enfrentará Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita na primeira fase.

Atual campeão olímpico, o Brasil foi cabeça de chave no sorteio e entrou no Grupo D. Logo de cara a Alemanha foi definida como a rival da estreia, no dia 22 de julho, no estádio Internacional de Yokohama. O local é o mesmo onde brasileiros e alemães fizeram a final da Copa do Mundo de 2002, com vitória do time comandado pelo técnico Felipão por 2 a 0.

Confira os grupos do torneio de futebol masculino em Tóquio-2020:

Grupo A - Japão, África do Sul, México e França

Grupo B - Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia

Grupo C - Egito, Espanha, Argentina e Austrália

Grupo D - Brasil, Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita

Legenda: Sorteio do futebol masculino dos Jogos de Tóquio Foto: AFP

Rivalidade

Mas Brasil e Alemanha também têm uma rivalidade em jogos com suas seleções olímpicas. Os alemães são os adversário que os brasileiros mais enfrentaram na história. Ao todo são seis partidas, sendo que a mais importante e emblemática foi o último encontro em 2016, na decisão dos Jogos do Rio-2016, quando o Brasil conquistou a sua primeira medalha de ouro ao vencer na disputa de pênaltis por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

A segunda rodada da fase de grupos será disputada no mesmo estádio, em Yokohama, contra a Costa do Marfim, no dia 25. O último duelo será no dia 28 contra a Arábia Saudita, em Saitama. O jogo contra os sauditas será o segundo encontro entre as duas seleções olímpicas na história. O Brasil nunca enfrentou os marfinenses na categoria sub-23.

Preparação extensa

Durante todo seu período de preparação, a seleção olímpica já fez 20 partidas, com 14 vitórias, três empates e três derrotas. Foram 48 gols marcados e 17 sofridos. O artilheiro é o atacante Matheus Cunha, que já marcou 16 gols. Atrás dele estão Anthony e Paulinho, com seis cada.

Nestas partidas, o técnico André Jardine pôde observar 68 atletas diferentes e conquistar o Torneio Maurice Rivello (antigo Torneio de Toulon), além de assegurar a vaga em Tóquio no Pré-Olímpico da Colômbia, no início de 2020.

Quando o assunto é Olimpíada, o Brasil também é um dos melhores. Sua primeira participação foi em 1952, quando foi até as quartas de final. De lá para cá, foram 13 participações. Desde 1960, a seleção só não disputou três torneios olímpicos de futebol masculino (Moscou-1980, Barcelona-1992 e Atenas-2004).

São, ao todo, seis medalhas olímpicas no futebol masculino: duas de bronze, três de prata e uma de ouro. Com esse título, a seleção brasileira se juntou a Inglaterra (1908), Bélgica (1920) e Espanha (1992) como um dos únicos times a conquistarem a medalha dourada dentro de casa. Em todos os tempos, o Brasil também é a equipe com mais vitórias na história da competição: 34.

O torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 reúne 16 seleções. Após a fase de grupos, os dois melhores de cada chave se classificam para as quartas de final, de onde a competição segue em formato de mata-mata até a decisão