Brasil passa susto, mas aplica goleada no último jogo antes das Olimpíadas

O placar elástico até engana. Apesar dos sustos que a seleção olímpica levou, pelo menos a equipe treinada por André Jardine ganhou moral no último amistoso antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil venceu os Emirados Árabes Unidos por 5 a 2 nesta quinta-feira (15), na Sérvia, e agora pode focar definitivamente na estreia contra a Alemanha, dia 22, em Yokohama, às 8h30 (de Brasília).

Ao fim do jogo, André Jardine afirmou que espera melhor desempenho da seleção no início das Olimpíadas. "Vamos estrear em um nível melhor e temos que crescer dentro da competição", disse.

O jogo

O Brasil saiu perdendo por causa do gol contra de Nino, ainda aos 20 minutos do primeiro tempo. O time ficou um pouco perdido por ter dificuldade de encaixe na frente. O empate veio pouco antes do intervalo, com Diego Carlos, de cabeça.

No segundo tempo, o Brasil foi mais agressivo na frente, mas teve outra bobeira lá trás e voltou a ficar em desvantagem após cabeçada de Alnaqbi. Depois desse susto, o time se concentrou e, com as alterações de ambos os lados, deslanchou.

Reinier empatou, Martinelli virou, e Matheus Cunha, artilheiro da seleção olímpica, selou a goleada com duas bolas na rede.

Como ressalva, além da necessidade de ganhar entrosamento e evoluir na parte física, o Brasil ainda não contou com todos os jogadores convocados. Faltaram Douglas Luiz e Richarlison, que certamente serão titulares, além de Malcom, convocado por último e que se apresenta no Japão.

Brasil

Santos, Daniel Alves, Nino (Bruno Fuchs), Diego Carlos (Ricardo Graça) e Guilherme Arana (Abner Vinícius); Gabriel Menino, Bruno Guimarães (Matheus Henrique) e Claudinho (Gabriel Martinelli); Paulinho (Reinier), Antony e Matheus Cunha. T.: André Jardine

Emirados Árabes Unidos

Rakaan Almenhali, Marwan Alwatani, Eid Alnuaimi, Yousif Almheiri e Faris Al Marzooqi; Ahmed Alhammadi (Hussain Sadeq), Khalfan Alhammadi, Abdallah Sultan, Khaled Albalushi (Yousef Almansouri) e Saeed Alkaabi (Rashed Mubarak); Abdalla Alnaqbi (Ghanem Mohamed). T,: Denis Silva

Estádio: Karadorde, em Novi Sad (SER)

Árbitro: Marko Ivkovic (SER)

Assistentes: Nikola Rijavec e Ilija Lovre (SER)

Cartões amarelos: Daniel Alves (BRA); Abdalla Alnaqbi e Rakaan Almenhali (EAU)

Gols: Nino (contra, EAU), aos 20', e Diego Carlos (BRA), aos 43'/1ºT; Alnaqbi (EAU), aos 21', Reinier (BRA), aos 32', Martinelli (BRA), aos 36', e Matheus Cunha (BRA), aos 39' e aos 45'/2ºT

