Brasil passa pela Bélgica e assume segundo lugar na Liga das Nações

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei assumiu o segundo lugar na Liga das Nações. Nesta segunda-feira, 7, o Brasil levou a melhor sobre a Bélgica por 3 sets a 0 (25/18, 25/16 e 25/17), em Rimini, na Itália. Foi a sétima vitória do time comandado pelo treinador José Roberto Guimarães na competição. O Brasil ficou com a medalha de prata na última edição da Liga das Nações, em 2019, e busca um título inédito.

Com o resultado, as brasileiras somam 21 pontos (sete vitórias e uma derrota). Os Estados Unidos, invictos, lideram a competição, com 24 pontos e oito resultados positivos.

O Brasil encerrará a participação na terceira semana da Liga das Nações às 11h (horário de Brasília) desta terça-feira, 8, contra a China.

A oposta Tandara foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 17 acertos (16 de ataque e um de bloqueio). A ponteira Gabi também se destacou, com 11 pontos.

Evolução

Ao final do jogo, a líbero Camila Brait fez uma análise sobre a vitória do time verde e amarelo contra a Bélgica.

“Hoje o saque, a defesa e o boqueio funcionaram bem e esse foi o diferencial do jogo. Nosso sistema defensivo está melhorando a cada partida. Buscamos a evolução em cada jogo e estou feliz com a forma que nos apresentamos na partida contra a Bélgica”, disse Camila Brait.

Na Liga das Nações cada equipe disputa 15 jogos na fase classificatória e as quatro melhores passam para as semifinais.

TABELA

(primeira rodada)

25.05 – Brasil 3 x 1 Canadá – 16h (23/25, 25/11, 25/09 e 25/14)

26.05 – Brasil 3 x 0 República Dominicana – 13h (25/20, 25/13 e 25/17)

27.05 – Brasil 1 x 3 Estados Unidos – 16h (17/25, 19/25, 25/23 e 22/25)

(segunda rodada)

31.05 – Brasil 3 x 0 Japão – 10h (25/15, 25/19 e 25/21)

01.06 – Brasil 3 x 0 Rússia – 16h (25/20, 25/11 e 25/18)

02.06 – Brasil 3 x 1 Itália – 16h (19/25, 25/15, 25/19 e 25/19)

(terceira rodada)

06.06 – Brasil 3 x 0 Sérvia – 11h (25/12, 25/14 e 25/13)

07.06 – Brasil 3 x 0 Bélgica – 16h (25/18, 25/16 e 25/17)

08.06 – Brasil x China – 11h