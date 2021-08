Brasil na final do skate park com três atletas e chance de medalhas; veja horário e onde assistir

O Brasil chega com muita força na final do skate park olímpico, que teve as eliminatórias disputadas no fim desta quarta-feira (8). Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas estão classificados para a final da modalidade, que será disputado às 0h30 desta quinta-feira (5).

A melhor nota das três tentativas foi do brasileiro Luiz Francisco, que esteve na segunda bateria. O australiano K. Wooley ficou em 2º, acompanhado dos também brasileiros Pedro Quintas (3º) e Pedro Barros (4º).

Além do australiano, o americano C. Juneau, classificado em 8º, são rivais diretos dos brasileiros na luta por medalhas.

Serviço

Final do Skate Park

Horário: 00h30

Data: 04/08

Transmissão: TV Globo, SporTV

