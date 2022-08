Brasil mantém liderança do ranking de seleções da FIFA, seguido por Bélgica e Argentina; veja top-20

A Seleção Brasileira manteve a liderança do ranking de seleções divulgado nesta quinta-feira (25) pela FIFA. Bélgica e Argentina completam o TOP-3.

O ranking permaneceu inalterado no TOP-20. Das seleções listadas entre as 20 melhores, apenas Itália (7ª) e Colômbia (17ª) não estarão na Copa do Mundo do Catar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Entre as principais mudanças estão Mauritânia na 107ª e Botsuana na 146ª. As seleções subiram três posições cada.

💪 Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!



🇧🇷 Brazil stay top

📈 Big gains for Botswana and Mauritania

⚽️ No movement in the top 2⃣0⃣



👉https://t.co/49txYMRmos pic.twitter.com/IG4Cbkob8F — FIFA.com (@FIFAcom) August 25, 2022

Veja o ranking de seleções da FIFA

Brasil (1837,56) Bélgica (1821,92) Argentina (1770,65) França (1764,85) Inglaterra (1737,46) Espanha (1716,93) Itália (1713,86) Holanda (1679,41) Portugal (1.678,65) Dinamarca (1665,47) Alemanha (1658,96) México (1649,57) Uruguai (1640,95) Estados Unidos (1635,01) Croácia (1632,15) Suíça (1621,43) Colômbia (1604.07) Senegal (1584,59) País de Gales (1582,13) Suécia (1563,44)

