Brasil irá jogar com Argentina, Coreia e Japão em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira tem calendário de jogos definido para a próxima data FIFA, que será em junho. A equipe tem uma série de duelos preparatórios para a Copa do Mundo. No primeiro amistoso, o grupo comandado por Tite enfrenta a Coreia do Sul, depois encara o Japão e finaliza no clássico sul-americano com a Argentina. As partidas serão nos dias 2, 6 e 11, respectivamente.

O time encara a Coreia em Seul, dia 2 de junho. O World Cup Stadium recebe a partida que terá início às 8h (de Brasília). As equipes se enfrentaram pela última vez em novembro de 2019, em Abu Dhabi, com vitória do Brasil por 3 a 0. Paquetá, Coutinho e Danilo marcaram os gols.

Logo após, a Canarinho enfrenta o Japão dia 6, no Estádio Nacional de Tóquio. O duelo será às 7h20 (de Brasília). É a segunda vez que a Seleção faz amistoso contra os japoneses sob comando de Tite. Os países jogaram em 2017, na França. Os brasileiros venceram por 3 a 1. Neymar Jr, Marcelo e Gabriel Jesus balançaram as redes.

A Seleção fecha a série de amistosos contra a Argentina. O jogo não é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O estádio Melbourne Cricket Ground, na Austrália, sedia o jogo com início às 8h (de Brasília). As equipes já atuaram em clássico na mesma praça esportiva, em 2017, com a presença de mais de 95 mil pessoas.