Brasil goleia Rep. Dominicana e garante vitória na segunda rodada do Mundial

O Brasil goleou a República Dominicana por 6 a 0 nesta quarta-feira pela segunda rodada do Grupo D do Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Argentina, e recuperou terreno em uma chave em que a Nigéria venceu a Itália por 2 a 0.

O atual campeão sul-americano deixou para trás o gosto amargo da estreia em que foi derrotado para a 'Azzurra' e ganhou fôlego em um grupo de alto nível.

Os brasileiros partiram para cima dos dominicanos, que haviam perdido na estreia para a Nigéria, desde o primeiro minuto de jogo. Porém, falhas na definição e boas defesas do goleiro adversário, Xavier Valdéz, adiaram a abertura do placar.

Mas o caminho da goleada se abriu para os brasileiros aos 37 minutos com uma cabeçada de Sávio e dois minutos depois Marcos Leonardo aproveitou o primeiro erro do goleiro para fazer 2 a 0.

Sem tirar o pé do acelerador, o Brasil ampliou no segundo tempo por meio de Jean (57') e com a vitória garantida e a República Dominicana entregue Giovane (82'), Marlon Gomes (90+1') e Matheus Martins (90+3') fecharam o placar.

Os dominicanos, que começam a se despedir de sua aventura no Mundial, ainda tiveram a expulsão de Edison Azcona.

O Brasil é o segundo colocado do Grupo D com três pontos e um saldo de gols de +5, enquanto a Nigéria lidera com 6 pontos. A Itália segue com três pontos e um saldo de gols de -1.