Brasil estreia nos Jogos Pan-Americanos 2023 nesta quinta (19); veja programação e onde assistir

Atletas brasileiros começam a disputar os Jogos Pan-Americanos 2023 nesta quinta-feira (19), em Santiago, no Chile. Dois esportes terão atletas brasileiros em ação nesta quinta, com transmissão ao vivo de canais no YouTube.

Às 15 horas, de Brasília, Brasil e Venezuela se enfrentam pela primeira rodada do Grupo B do beisebol. A partida será transmitida gratuitamente na página oficial do Time Brasil no YouTube, através do Canal 1, que recebeu o nome de Maria Lenk.

MAIS CEDO, BRASIL FOI VITORIOSO NO BOXE

Pela manhã, o Brasil foi representado pelo boxeador Luiz Oliveira, o Bolinha, na fase preliminar do boxe nos Jogos Pan-Americanos 2023. O brasileiro venceu o canadense Victor Tremblay por nocaute técnico e avançou às quartas de final na categoria 57kg.

ABERTURA OFICIAL ACONTECE NESTA SEXTA

Mesmo com as disputas de alguns esportes já iniciadas, a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos 2023 só acontece nesta sexta-feira (20), em Santiago, no Chile, onde os jogos estão sendo disputados. São mais de 6.900 atletas de 41 países diferentes.