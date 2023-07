Brasil e França voltam a se enfrentar em clima de revanche na Copa do Mundo

Brasil e França voltam a se encontrar numa Copa do Mundo feminina neste sábado (29), às 7h (de Brasília). Diante da maior adversária do Grupo F, a seleção comandada por Pia Sundhage busca garantir vaga nas oitavas e quebrar o tabu de nunca ter vencido as Les Bleues. A revanche vai temperar o jogo, já que as francesas eliminaram as canarinhas no último Mundial. Quatro anos depois, as mudanças fora e dentro de campo desenharam um cenário mais equilibrado para o confronto entre as equipes, válido pela terceira rodada do torneio.

BRASIL - MUDANÇA DE CENÁRIO

As seleções já se enfrentaram 11 vezes na história, entre Mundiais e Torneios da França. O Brasil foi derrotado seis vezes e acumulou cinco empates. Na época, o técnico Vadão ainda comandava as brasileiras. O time titular entrou em campo com: Bárbara; Tamires, Mônica, Kathellen e L. Santos; Debinha, Thaisa, Formiga e Ludmila; Cristiane e Marta. De lá para cá, o time mudou bastante, principalmente no meio-campo e na defesa, onde ocorreram as maiores mudanças em relação ao último ciclo.

A eliminação nas oitavas marca também a despedida do técnico e a chegada de Pia Sundhage. Primeira mulher a comandar a seleção feminina, a técnica sueca viveu altos e baixos neste ciclo. No entanto, manteve uma base da equipe para, então, trabalhar a renovação de jogadoras. Das 23 convocadas para o Mundial deste ano, 11 estiveram na última edição do torneio.

A mudança em campo veio acompanhada de aumento de investimento da CBF na categoria e a consequente evolução estrutural e profissional. Pia recebeu a missão de estruturar uma nova equipe, implantar e amadurecer ideias de jogo. Os testes, as lesões e a adaptação ao jogo demorou. Mas o Brasil propositivo diante do Panamá, na estreia, é resultado do amadurecimento deste trabalho. A caminhada em busca da primeira estrela dá passos importantes.

Legenda: Marta poderá entrar como titular diante da França. Foto: Thaís Magalhães/CBF

FRANÇA - TRADIÇÃO E INSTABILIDADE

Em 2019, ainda sob comando do técnico Corinne Diacre, as francesas eliminaram as canarinhas por 2 a 1, com gols de Valérie Gauvin e Amandine Henry. Thaisa Moreno descontou. O time caiu nas quartas para os Estados Unidos, que seria campeão naquele ano. As titulares eram: S. Bouhaddi; M. Torrent, G. Mbock, W. Renard e A. Majri; Asseyi, A. Henry, E. Bussaglia e Le Sommer; K. Diani e V. Gauvin.

Das convocadas, nove seguem nas Les Bleues. Quem não continuou foi o técnico Dacri, muito criticado pelo comportamento. Parte das titulares chegou a abandonar a seleção até que a Federação francesa providenciasse mudanças. O técnico foi trocado. Hervé Renard assumiu a seleção na reta final de preparação para o Mundial. Além disso, o grupo enfrentou um ciclo de lesões.

Na estreia, o time não conseguiu furar a forte defesa da Jamaica e ficou no empate sem gols. O resultado surpreendeu, já que a França é um dos times que chega na briga pelo título. Agora, o time corre para garantir a classificação nas oitavas.

Legenda: França ficou no empate sem gols diante da Jamaica. Foto: FRANCK FIFE / AFP

PROJEÇÃO

Diante do Brasil, a seleção francesa deve ir com força máxima. O grupo vai contar com a zagueira e capitã Renard, que está apta para o jogo contra o Brasil. Outra que é importante ficar de olho é a Kadidiatou Diani, maior referência no ataque do time. Ela vem de lesão, ainda precisa de ritmo de jogo, mas é uma peça que a defesa brasileira precisa ficar atenta.

Diante do Panamá, o Brasil trabalhou pouco na defesa e atuou de forma consistente do meio para frente. Afinal, três dos quatro gols tiveram início pelo lado esquerdo. O setor deve ser o grande desafio para as francesas, mas também para o time comandado por Pia, que deverá explorar outras opções no ataque na escalação inicial. Poupada no primeiro duelo, Marta deve entrar como titular no jogo mais difícil do grupo.

Brasil e França se enfrentam na manhã deste sábado (29), a partir das 7h (de Brasília). O duelo é válido pela última rodada do Grupo F, no Estádio de Brisbane. O Diário do Nordeste acompanham os detalhes ao vivo e em tempo real. Confira a tabela de jogos.