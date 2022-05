Brasil e Argentina devem se enfrentar em dois amistosos antes da Copa do Mundo do Catar

Brasil e Argentina devem se enfrentar em dois jogos antes da Copa do Mundo do Catar. Os confrontos ainda não estão confirmados, talvez sequer ocorram. No entanto, a expectativa para fechar a agenda atrapalha a preparação da Canarinho. As informações são do ge.globo.

A comissão técnica se reuniu segunda-feira, na CBF, para tratar sobre mais uma rodada de observações de atletas e fechar a próxima lista. A convocação deve ser feita no dia 9 ou 10 deste mês.

Como obrigação contratual das seleções com a empresa Pitch, os times devem se enfrentar em amistoso no dia 11 de junho, na Austrália. No entanto, o Superclássico ainda é incerto. Tanto que nenhuma das equipes anunciou a programação.

Além de aceitar disputar a partida, a CBF ainda tentou articular com a AFA (Associação de Futebol da Argentina) para juntas pedir à Fifa que o jogo fosse válido por dois. Assim, o amistoso também substituiria a partida suspensa. A Confederação argentina, no entanto, recusou a proposta.

Para a Data Fifa de junho, a CBF ainda avalia a chance de amistosos na Ásia se não houver acordo com os argentinos. No dia 6, o Brasil vai enfrentar o Japão, em Tóquio. Depois, deve anunciar o duelo contra a Coreia do Sul, em Seul, no dia 2.

A recusa da AFA é pelo interesse de buscar os pontos que poderia conquistar com a partida suspensa. O segundo confronto entre as equipes é válido pelas Eliminatórias da Copa e deve ocorrer em 22 de setembro, por determinação da FIFA. O jogo deveria ter ocorrido em 2021, mas foi suspenso após intervenção da Anvisa.

CBF e AFA recorreram da decisão da Fifa e aguardam resposta do tribunal da entidade. Brasil e Argentina podem apelar para a Corte Arbitral do Esporte caso os recursos não sejam aceitos.

TITE DISCORDA

Tanto Tite como a comissão técnica não concordam com o segundo jogo. Eles não consideram algo proveitoso. Apesar da pouca possibilidade, ainda há chance de um amistoso contra uma equipe europeia. Do outro lado, a diretoria da CBF entende que se a possibilidade não se confirmar, um novo jogo contra os hermanos seria válido. Brasil e Argetina se enfrentaram pela última vez em novembro de 2021. O jogo terminou sem gols.

AMISTOSOS DA SELEÇÃO

(Junho)

2 de junho - Coreia do Sul x Brasil - na Coreia do Sul

6 de junho - Japão x Brasil

11 de junho - Brasil x Argentina, em Melbourne

(Setembro)

Brasil x México - amistoso

Brasil x Argentina - valendo pelas Eliminatórias

