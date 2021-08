Brasil disputa final olímpica no salto por equipes do hipismo neste sábado (7); confira informações

O Brasil disputará a final olímpica do salto por equipes do hipismo neste sábado (7), às 07h (horário de Brasília). O país será representado pelos cavaleiros Pedro Veniss, Marlon Zanotelli (maranhense radicado no Ceará) e Rodrigo Pessoa.

Na fase classificatória, o Brasil teve 25 penalizações e um percurso total de 260.81, somando os quesitos dos três competidores. Ao todo, dez países se classificaram para a final.

A grande decisão do salto por equipes do hipismo será disputado na Baji Koen Equestrian Park, em Tóquio, e terá transmissão do Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV).

Ficha técnica

Local: Baji Koen Equestrian Park, em Tóquio (JAP)

Horário: 07h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

