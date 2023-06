Brasil deve ter apenas uma mudança para o amistoso contra Senegal; veja provável time

Nesta terça-feira (20), a Seleção Brasileira terá o seu último compromisso na Data FIFA. Para o confronto diante de Senegal, às 16h, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, o técnico Ramon Menezes deverá promover apenas uma alteração na equipe titular. O atacante Malcom, formado nas categorias de base do Corinthians e que atualmente defende o Zenit, da Rússia, realizou o último treinamento na equipe titular no lugar do atacante Rodrygo.

Com isso, o Brasil deve manter a mesma base da equipe que goleou Guiné por 4 a 1 e começar o confronto com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vinícius Júnior e Richarlison. O confronto será o último amistoso da Seleção antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que iniciam em setembro.

MALCOM

Malcom surgiu na base do Corinthians e, logo em segundo ano na equipe profissional, foi campeão brasileiro de 2015, sendo uma peça importante do time. Após isso, o jogador foi negociado com o Bordeaux, da França, onde permaneceu por três temporadas, disputando 96 partidas com 23 gols marcados e 12 assistências distribuídas. Com o destaque na equipe francesa, Malcom foi para o Barcelona e jogou uma temporada na equipe catalã. Foram quatro gols e duas assistências em 24 partidas.

Legenda: Alisson machucou o dedo em treino na véspera do amistoso contra Guiné. Foto: Pau BARRENA / AFP

Em 2023, no Zenit, clube que defende há quatro temporadas, o atleta foi artilheiro do Campeonato Russo com 23 gols marcados e foi o brasileiro que mais marcou nas ligas europeias.

ALISSON SEGUE FORA

Legenda: Alisson machucou o dedo em treino na véspera do amistoso contra Guiné. Foto: Pau BARRENA / AFP

Quem também segue fora é o goleiro Alisson, que machucou o dedo mindinho da mão esquerda antes do confronto de sábado (17) diante de Guiné.