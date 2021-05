Brasil conquista dobradinha em Circuito Mundial de Surfe com Filipe Toledo e Tatiana

O surfe do Brasil deu show nas águas na etapa de Margaret River, na Austrália, a quarta do Circuito Mundial de 2021. Nesta segunda-feira (10), as ondas apareceram e Filipe Toledo, entre os homens, e Tatiana Weston-Webb, na chave feminina, conquistaram o título.

Filipinho deu um show na final para chegar ao 9º título de etapa no Circuito Mundial. A vitória veio com a melhor apresentação do dia: 17,40 pontos, contra 14,23 do sul-africano Jordy Smith. Com o resultado, o surfista de Ubatuba (SP) pulou para a terceira posição no ranking com 20.735 pontos, só ficando atrás de outros dois brasileiros: o líder Gabriel Medina e o vice Italo Ferreira.

Antes da final, Filipinho e Italo se enfrentaram nas quartas e definiram qual brasileiro iria seguir na briga pelo título. A desistência do havaiano John John Florence, por conta de uma lesão no joelho, fez o favoritismo dos dois aumentar, assim como a chance do trio verde-amarelo com Medina dominar a ponta do ranking.

Feminino

Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb, gaúcha criada no Havaí, derrotou na final a australiana Stephanie Gilmore, heptacampeã mundial, por 16,23 a 15 para chegar ao seu segundo título na carreira e pular para a vice-liderança do Circuito Mundial.

Com os 10 mil pontos, Tati chegou a 26.495 no ranking, ficando atrás apenas da havaiana Carissa Moore (29.970). No caminho até a final, a brasileira enfrentou a também australiana Bronte Macaulay.

O único título que a brasileira havia conquistado na elite até então tinha sido em 2016, no Aberto dos Estados Unidos, em Huntington Beach. Em 2019, Tati também chegou na final em Margaret River, mas acabou perdendo para a americana Lakey Peterson.