Brasil cai em grupo duro no Mundial sub-20, com Itália e Nigéria; Argentina se dá bem

Campeã sul-americana e pentacampeã do mundo na categoria, a Seleção Brasileira de Ramón Menezes não deu sorte no sorteio das chaves para o Mundial Sub-20, que será realizado na Argentina. A equipe nacional caiu na chave D, ao lado das fortes Itália e Nigéria, além da República Dominicana.



Quem se deu bem no sorteio foram as anfitriãs, que ganharam a vaga após substituir a Indonésia como país-sede e terão Usbequistão, Guatemala e Nova Zelândia no Grupo A. Contra rivais de menos tradição, a Argentina não deve ter problemas para avançar.



A República Dominicana foi a última rival enfrentada pelo Brasil em amistoso e o resultado foi de somente 1 a 0. A Itália vem de presença na semifinal nas duas últimas edições, enquanto Nigéria é uma das potências africanas nas categorias de base.



Convocação

A convocação dos jogadores que defenderão o País ocorre daqui uma semana, para fase de treinos na Granja Comary. Ramón Menezes sofreu bastante para fechar o grupo para o Sul-Americano e também para os amistosos, com muitos clubes pedindo a desconvocação de seus atletas.



O palmeirense Endrick e o santista Marcos Leonardo eram nomes certos nas listas do treinador, que precisou abrir mão por causa da recusa do clubes em cedê-los à seleção sub-20. Não é certo, porém, que estejam na competição da Argentina, que começa no dia 20 de maio e se encerra em 11 de junho.



A estreia brasileira será diante da Itália, depois o time de Ramón Menezes encara os dominicanos, e encera a fase contra a Nigéria.

Confira os grupos do Mundial Sub-20: